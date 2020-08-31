  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В ДТП под Курском погибли люди. Среди них ребенок

Авария произошла на автодороге «Курск – Борисоглебск»
В ДТП под Курском погибли люди. Среди них ребенок

Читайте также

30 августа под Курском произошла авария, которая унесла жизни трех человек. Среди погибших ребенок. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в 6 часов утра 46-летний водитель автомобиля «Mercedes C 200» двигался по автодороге «Курск – Борисоглебск» Курского района со стороны Воронежа в направлении Курска. На 24 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Opel Meriva», за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате этого столкновения погибли оба водителя и маленький пассажир «Opel» - 11-летний мальчик.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курское МЧС распространило штормовое предупреждение

23,5 тысячи курских учеников начальных классов получат бесплатное горячее питание

В карьере под Курском обнаружили тело подростка

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Курской области за сутки

Жена курского губернатора вошла в десятку богатейших жён глав регионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске