В ДТП под Курском погибли люди. Среди них ребенок
Авария произошла на автодороге «Курск – Борисоглебск»
Как сообщили в ГИБДД, примерно в 6 часов утра 46-летний водитель автомобиля «Mercedes C 200» двигался по автодороге «Курск – Борисоглебск» Курского района со стороны Воронежа в направлении Курска. На 24 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Opel Meriva», за рулем которого был 38-летний мужчина.
В результате этого столкновения погибли оба водителя и маленький пассажир «Opel» - 11-летний мальчик.