В ДТП под Курском погибли люди. Среди них ребенок

Авария произошла на автодороге «Курск – Борисоглебск»

30 августа под Курском произошла авария, которая унесла жизни трех человек. Среди погибших ребенок.Как сообщили в ГИБДД, примерно в 6 часов утра 46-летний водитель автомобиля «Mercedes C 200» двигался по автодороге «Курск – Борисоглебск» Курского района со стороны Воронежа в направлении Курска. На 24 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Opel Meriva», за рулем которого был 38-летний мужчина.В результате этого столкновения погибли оба водителя и маленький пассажир «Opel» - 11-летний мальчик.