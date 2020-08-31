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В курский роддом поступило 4 аппарата ИВЛ

Всего городской роддом получил 10 новых аппаратов, ожидается поставка еще 20
В курский роддом поступило 4 аппарата ИВЛ

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В курский городской роддом поступило 4 аппарата ИВЛ Respironics V60. Средства на них выделены из федеральной казны, сообщает региональный комитет здравоохранения. Всего роддом получил 10 новых аппаратов, ожидается поставка еще 20.

Напомним, городской клинический роддом с 12 августа возобновил прежнюю деятельность в плановом режиме, до этого он работал в режиме ковидного стационара. Все оборудование, приобретенное во время пандемии, останется в роддоме, в том числе современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы и бронхоскоп. Кроме того, в медучреждении завершен монтаж модуля для установки аппарата КТ и подведены необходимые коммуникации. 

Отмечается, что до конца года в Курскую область поступит еще 149 приборов для ИВЛ. Всего в местные больницы уже направлено 109 аппаратов.
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