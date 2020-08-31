Почти тысячу учебных заведений Курской области будет охранять Росгвардия

В случае срабатывания сигнализации ближайший экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки прибудет к месту вызова

974 учебных заведения Курской области подключены к пультам централизованного наблюдения Росгвардии. В новом учебном году их стало на 25 больше. В случае срабатывания сигнализации ближайший экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки прибудет к месту вызова.В преддверии учебного года сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии проинспектировали образовательные учреждения, где проверили исправность кнопок тревожной сигнализации. Кроме этого, специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы проверили наличие необходимой документации у сотрудников ЧОПов, задействованных для охраны общественного порядка и общественной безопасности в День знаний.