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Курские многофункциональные центры начали принимать заявления о признании гражданина банкротом

Срок рассмотрения заявлений - три рабочих дня
Курские многофункциональные центры начали принимать заявления о признании гражданина банкротом

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С 1 сентября многофункциональные центры Курской области начали принимать заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Такая процедура банкротства предусмотрена для должников, у которых сумма долга составляет от 50 тысяч до полумиллиона рублей и в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Подать заявление можно лично или через представителя в любой из офисов МФЦ по месту жительства или месту пребывания, оплачивать пошлину и другие платежи для этого не нужно.

В многофункциональный центр необходимо предоставить заявление по установленной форме с приложением списка кредиторов и сумм задолженностей. Если ситуация должника соответствует всем необходимым условиям, то в течение трех рабочих дней специалисты МФЦ включат сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Если же нет, то МФЦ в тот же срок вернет заявление. Обратиться повторно можно, но не ранее чем через месяц.

С момента внесения сведений в реестр пени и штрафы за просрочку долговых обязательств прекращают начисляться, а через полгода, человек получит статус банкрота, если его имущественное положение существенно не изменится.
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