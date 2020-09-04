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В Курске на выходных будут перекрывать движение

Горожан просят отказаться в дни праздников от поездок на личных автомобилях
В Курске на выходных будут перекрывать движение

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На этих выходных из-за празднования Дня города в Курске будут перекрывать движение. 

Так, 5 сентября с 9 утра до 5 вечера станет недоступной для парковки Красная площадь. В этот же день с 7 до 9 вечера нельзя будет проехать около центра досуга «Родина». И в субботу и в воскресенье с 8 утра до 9 вечера будет полностью закрыт подъезд к парку «Боева дача». Движение личного транспорта со всех сторон будет запрещено по улицам Мирная, Лысая гора и Тускарная. Самая ближайшая парковка, ориентировочно на 200 машиномест - на стадионе «Меркурий». 

6 сентября, с 9:30 до 10 вечера закроют движение по улице Ленина, на участке от Садовой до Красной площади. 
Общественный транспорт будет ходить по улице Радищева. Также в воскресенье с 6 до 10 вечера для движения транспорта будет закрыта площадь имени Рокоссовского. 

После салюта на улицах Радищева и Сонина курян будут ждать автобусы и троллейбусы.

Горожан просят отказаться в эти дни от поездок на личных автомобилях. 






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