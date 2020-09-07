Курские таможенники выявили многомиллионные валютные махинации

Столичная фирма перевела за рубеж несколько миллионов долларов и перерегистрировалась на подставных людей

Курские таможенники выявили валютные махинации на несколько десятков миллионов рублей.Специалисты отделения валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2014-2017 годах фирме из Гонконга свыше 3 миллионов долларов США. Платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. Састь товара на сумму около 2 млн долларов в 2014-2016 годах ввезли в Россию, а контракт продлили до конца 2019 года. При этом ввоз товаров в стране в рамках контракта не осуществлялся - на сумму свыше 1,12 млн долларов. Деньги, перечисленные за рубеж за этот неввезенный товар, обратно в Россию также не вернулись. В рублях это свыше 69,5 миллионов.Также удалось установить, что для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных, подставных людей, которые за незначительное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные.Отделение дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию России товар, возбудило уголовное дело. Еще два уголовных дела возбуждены по фактам регистрации юридического лица на подставных лиц, пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.