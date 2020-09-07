Курские таможенники выявили многомиллионные валютные махинации
Столичная фирма перевела за рубеж несколько миллионов долларов и перерегистрировалась на подставных людей
Специалисты отделения валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2014-2017 годах фирме из Гонконга свыше 3 миллионов долларов США. Платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. Састь товара на сумму около 2 млн долларов в 2014-2016 годах ввезли в Россию, а контракт продлили до конца 2019 года. При этом ввоз товаров в стране в рамках контракта не осуществлялся - на сумму свыше 1,12 млн долларов. Деньги, перечисленные за рубеж за этот неввезенный товар, обратно в Россию также не вернулись. В рублях это свыше 69,5 миллионов.
Также удалось установить, что для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных, подставных людей, которые за незначительное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные.
Отделение дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию России товар, возбудило уголовное дело. Еще два уголовных дела возбуждены по фактам регистрации юридического лица на подставных лиц, пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.