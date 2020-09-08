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Курская «Квадра» изменила сроки передачи показаний счетчиков горячей воды

Теперь курянам нужно передавать показания ежемесячно с 23-го по 25-е число, а не как раньше с 1-го по 10-е
Курская «Квадра» изменила сроки передачи показаний счетчиков горячей воды

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«Квадра» изменила сроки передачи показаний счетчиков горячей воды. Теперь курянам нужно передавать показания ежемесячно с 23-го по 25-е число, а не как раньше с 1-го по 10-е. Как объяснили в компании, показания общедомовых и квартирных счетчиков за один и тот же период учитывались в платежках за разные месяцы, что осложняло процедуру формирования квитанций. При одновременной передаче показаний реальные объемы потребления будут видны сразу. 

Если вы уже успели передать свежие показания счетчиков, придется передать текущие показания еще и с 23 по 25 сентября. Их учтут при формировании сентябрьской квитанции. 
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