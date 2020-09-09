Медиков, которые лечили умершую 21-летнюю курянку, привлекут к дисциплинарной ответственности
Региональный комздрав завершил служебную проверку по факту смерти в курской областной клинической больнице 21-летней пациентки
Сообщается, что комиссия, в состав которой вошли практикующие врачи и независимые эксперты по хирургии и инфекционным болезням, выявили нарушения в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. Но, как отметили специалисты, эти недостатки не сыграли ключевой роли в исходе заболевания. Тем не менее, сотрудников, оказывавших медицинскую помощь пациентке привлекут к дисциплинарной ответственности.