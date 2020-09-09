Медиков, которые лечили умершую 21-летнюю курянку, привлекут к дисциплинарной ответственности

Региональный комздрав завершил служебную проверку по факту смерти в курской областной клинической больнице 21-летней пациентки

Региональный комздрав завершил служебную проверку по факту смерти в областной клинической больнице 21-летней пациентки. Напомним, девушка поступила в хирургическое отделение больницы 19 июля, где ей провели экстренную операцию. После при КТ у нее выявили пневмонию и перевели в ковидный стационар 6-й горбольницы. Там ей сделали ещё одну операцию, а затем после получения отрицательных результатов на коронавирус ее вновь перевели в отделение общей хирургии областной больницы. В последующем там было проведено ещё несколько оперативных вмешательств. К сожалению, пациентка скончалась 13 августа.Сообщается, что комиссия, в состав которой вошли практикующие врачи и независимые эксперты по хирургии и инфекционным болезням, выявили нарушения в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. Но, как отметили специалисты, эти недостатки не сыграли ключевой роли в исходе заболевания. Тем не менее, сотрудников, оказывавших медицинскую помощь пациентке привлекут к дисциплинарной ответственности.