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Медиков, которые лечили умершую 21-летнюю курянку, привлекут к дисциплинарной ответственности

Региональный комздрав завершил служебную проверку по факту смерти в курской областной клинической больнице 21-летней пациентки
Медиков, которые лечили умершую 21-летнюю курянку, привлекут к дисциплинарной ответственности

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Региональный комздрав завершил служебную проверку по факту смерти в областной клинической больнице 21-летней пациентки. Напомним, девушка поступила в хирургическое отделение больницы 19 июля, где ей провели экстренную операцию. После при КТ у нее выявили пневмонию и перевели в ковидный стационар 6-й горбольницы.  Там ей сделали ещё одну операцию, а затем после получения отрицательных результатов на коронавирус ее вновь перевели в отделение общей хирургии областной больницы. В последующем там было проведено ещё несколько оперативных вмешательств. К сожалению, пациентка скончалась 13 августа. 

Сообщается, что комиссия,  в состав которой вошли практикующие врачи и независимые эксперты по хирургии и инфекционным болезням, выявили нарушения в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. Но, как отметили специалисты, эти недостатки не сыграли ключевой роли в исходе заболевания. Тем не менее, сотрудников, оказывавших медицинскую помощь пациентке привлекут к дисциплинарной ответственности. 

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