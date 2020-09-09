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Умер главный врач 3-й горбольницы Курска

Он  руководил больницей на протяжении последних 30 лет
Умер главный врач 3-й горбольницы Курска

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Сегодня стало известно, что на 61 году скоропостижно ушел из жизни главный врач курской городской больницы №3 Николай Толмачев. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Николай Толмачев руководил больницей на протяжении последних 30 лет. Он был заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук.

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