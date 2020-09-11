Энергетики сообщили, на каких улицах Курска на следующей неделе будут отключать свет
На следующей неделе в Курске снова будут проводиться плановые работы в электросетях
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 14 по 18 сентября с 9-00 до 17-00:
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
Краснополянская 19-21, 2-12
ПЛК 61,
4-7 Краснополянские переулки,
1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5,
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 16 по 18 сентября с 9-00 до 16-00:
Нижняя Казацкая 99-121; 110-138
Масловка 3-43; 4-44
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72
Сыромятникова 5-49; 2-36
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13
Заречная 114-168; 111-165
Верхняя Луговая 340
Бурцевка 7, 9
Верхняя Казацкая 242А
Верхняя Луговая 450-496; 405-425
1-я Орловская 1-29; 2-32
2-я Орловская 2-46А; 1-51
С 15 по 18 сентября с 9-00 до 15-00:
Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 14 по 18 сентября с 9-00 до 17-00:
2-я Кожевенная 6-12; 9 Января 5-11, 4-14
17 сентября с 13-30 до 16-00:
Союзная 39/1, 2-я Рабочая 1/39
Телефон для справок: 26-32-10