  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Энергетики сообщили, на каких улицах Курска на следующей неделе будут отключать свет

На следующей неделе в Курске снова будут проводиться плановые работы в электросетях
Энергетики сообщили, на каких улицах Курска на следующей неделе будут отключать свет

Читайте также

На следующей неделе энергетики снова будут проводить в Курске плановые работы в электросетях. В  связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 14 по 18 сентября с 9-00 до 17-00: 

1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
Краснополянская 19-21, 2-12
ПЛК 61,
4-7 Краснополянские переулки,
1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5,

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 16 по 18 сентября с 9-00 до 16-00: 

Нижняя Казацкая 99-121; 110-138 
Масловка 3-43; 4-44 
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72 
Сыромятникова 5-49; 2-36 
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13 
Заречная 114-168; 111-165 
Верхняя Луговая 340 
Бурцевка 7, 9 
Верхняя Казацкая 242А 
Верхняя Луговая 450-496; 405-425 
1-я Орловская 1-29; 2-32 
2-я Орловская 2-46А; 1-51 

С 15 по 18 сентября с 9-00 до 15-00: 

Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 14 по 18 сентября с 9-00 до 17-00: 

2-я Кожевенная 6-12; 9 Января 5-11, 4-14

17 сентября с 13-30 до 16-00:

Союзная 39/1, 2-я Рабочая 1/39

Телефон для справок: 26-32-10

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ночью в Курской области похолодает до 0°С и будет туман

С начала года в Курске украли 50 велосипедов из подъездов

В Курской области возобновилась запись к врачам через портал госуслуг

Филиал Спецсвязи России в Кирове закупил партию новых броневиков

На средства защиты от коронавируса в школах выделят 30 миллионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске