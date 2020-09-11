Энергетики сообщили, на каких улицах Курска на следующей неделе будут отключать свет

На следующей неделе в Курске снова будут проводиться плановые работы в электросетях

На следующей неделе энергетики снова будут проводить в Курске плановые работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,Краснополянская 19-21, 2-12ПЛК 61,4-7 Краснополянские переулки,1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5,с 9-00 до 16-00:Нижняя Казацкая 99-121; 110-138Масловка 3-43; 4-444-й Косиновский переулок 55-77; 50-72Сыромятникова 5-49; 2-361-й Заречный проезд 6-14; 11-13Заречная 114-168; 111-165Верхняя Луговая 340Бурцевка 7, 9Верхняя Казацкая 242АВерхняя Луговая 450-496; 405-4251-я Орловская 1-29; 2-322-я Орловская 2-46А; 1-51с 9-00 до 15-00:Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В2-я Кожевенная 6-12; 9 Января 5-11, 4-14с 13-30 до 16-00:Союзная 39/1, 2-я Рабочая 1/39