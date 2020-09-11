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Лента новостей / В России

Филиал Спецсвязи России в Кирове закупил партию новых броневиков

В настоящее время автомобильный парк состоит из более чем 2 000 различных автомобилей.

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Филиал Спецсвязи России в Кирове закупил партию новых броневиков. Планы по поводу расширения автомобильного парка предприятия связаны с ростом оборота компаний, которые обращаются с заказами на перевозку специальных грузов, информирует cccb.ru.

За период пандемии коронавируса в Кировской области количество таких доставок возросло на 45%. Услугами регионального филиала пользуются, в том числе и ведущие финансово-кредитные учреждения страны. Фельдъегери занимаются перевозкой наличных денежных средств этих структур и обслуживанием их программного и технического оборудования.  УУС давно сотрудничает с предприятиями ОПК России. Среди них АО «Лепсе», ПАО «Кировский завод «Маяк», АО «ВМП Авитек» и другие. В Спецсвязи занимаются транспортировкой грифованных отправлений для этих предприятий, а также доставкой крупно-габаритных и специальных, в том числе опасных, грузов.

В настоящее время кировский автомобильный парк Спецсвязи состоит из более чем 2 000 различных автомобилей, от обычных легковых машин до автопоездов, способных транспортировать товары, масса которых достигает 40 тонн. Также на балансе предприятия имеются бронированные и малотоннажные автомобили, и другие транспортные средства, в которых есть возможность создать для перевозимой продукции определенные условия.
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