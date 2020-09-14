Строительство современных причалов поможет экологии Иваньковского водохранилища

National Geographic.Согласно первоначальному проекту, причалы собирались возводить по традиционной свайной технологии. Все детали проекта даже были согласованы девелопером ООО «Ритейл», с надзорными органами, и ФГБУ «Канал имени Москвы». Но девелопер внес изменения в проект несмотря на то, что эти изменения встанут ему в копеечку, пишет
Как рассказал Юрий Коробов, представитель ООО «Ритейл», застройщик принял решение о строительстве причальных сооружений по более продвинутой, но более дорогой, понтонной технологии. Что это даст Иваньковскому водохранилищу будущим обитателям коттеджного поселка?
Самое главное преимущество использования понтонных причалов это их большая экологичность по сравнению с классическими свайными конструкциями. Понтонные причалы по сути своей сами являются маломерными судами, которые привязаны жестко к берегу, а значит, они никак не влияют на рельеф дна прибрежной полосы водоема. Понтоны не встают на пути миграции рыб. Их монтаж не подразумевает частичной выемки грунта с ущербом для кормовой базы. Понтоны, в отличие от свай, не создают помех для миграции рыбы. А самое главное, понтоны никак не препятствуют нересту обитателей водоема. Дело в том, что большинство видов пресноводной рыбы нерестится в траве или водорослях у самого берега. Строительство свайных причалов уничтожает естественные места нереста рыбы, так как вся прибрежная полоса обустраивается человеком под собственные нужды. А кроме того, классические причалы часто приходят в негодность или попросту бросаются хозяевами ввиду их ненужности, что так же негативно отражается на экологии. Понтонную конструкцию можно легко отбуксировать в другое место, если на данном участке берега ее использование потеряет целесообразность. В крайнем случае владелец причала сможет просто продать понтон, чего никак нельзя сделать со стационарной свайной конструкцией.
Юрий Коробов рассказывает ещё об одной причине, которая побудила застройщика к поиску оригинального решения для строительства причалов в поселке Екатериновка. «У Иваньковского водохранилища есть особенность. В летний период, впрочем, и в зимний тоже, уровень воды постоянно меняется. При этом все катера и яхты рассчитаны на определенную высоту причального сооружения. Если вода упала, стационарный причал может находиться на уровне головы человека в лодке. Ситуация, прямо скажу, небезопасная. Если уровень воды выше – то же самое», – считает представитель застройщика. Он подчеркивает, что при использовании плавучих понтонов проектное значение высоты причала сохранятся при любом уровне воды, что позволяет безопасно использовать плавсредство. Хорошая иллюстрация принципа: если подходить к проблеме с заботой о природе, решение найдёт сама природа!
Строительство современных причалов поможет экологии Иваньковского водохранилища
В Коттеджном поселке Екатериновка, что в Конаковском районе Тверской области практически к каждому коттеджу планируется пристройка собственного причала.