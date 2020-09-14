Главную футбольную арену Курска могут снести

На месте стадиона могут построить "то, что нужно жителям Курска"

Главную футбольную арену Курска - стадион "Трудовые резервы", на котором "Авангард" проводит свои домашние матчи, - могут снести. Такой неожиданной новостью поделился сегодня на пресс-конференции замгубернатора Алексей Смирнов. По его словам, на месте стадиона могут построить спортивный комплекс, ледовую арену или сквер.Иными словами, "то, что нужно жителям Курска", заявил чиновник. Правда, он уточнил, что любая стройка будет обсуждаться с жителями города и начнется только при их согласии.Напомним, сейчас на стадионе продолжается реконструкция, которая началась в прошлом году. Ее должны завершить к концу этого года.Ранее власти сообщали о намерениях построить в ближайшие годы по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» футбольный манеж в районе Спортивно-концертного комплекса и легкоатлетический манеж на улице Веспремской. Также прорабатывается вопрос возрождения стадиона, принадлежащего сельхозакадемии. Предполагается также возведение центра адаптивного спорта, изучается вопрос о включении этого объекта в федеральные программы.