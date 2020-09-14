Главную футбольную арену Курска могут снести
На месте стадиона могут построить "то, что нужно жителям Курска"
Иными словами, "то, что нужно жителям Курска", заявил чиновник. Правда, он уточнил, что любая стройка будет обсуждаться с жителями города и начнется только при их согласии.
Напомним, сейчас на стадионе продолжается реконструкция, которая началась в прошлом году. Ее должны завершить к концу этого года.
Ранее власти сообщали о намерениях построить в ближайшие годы по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» футбольный манеж в районе Спортивно-концертного комплекса и легкоатлетический манеж на улице Веспремской. Также прорабатывается вопрос возрождения стадиона, принадлежащего сельхозакадемии. Предполагается также возведение центра адаптивного спорта, изучается вопрос о включении этого объекта в федеральные программы.