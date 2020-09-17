Курян предупреждают о порывистом ветре, похолодании и дождях в пятницу

Днем не более 15ºС тепла, порывы ветра - до 18 м/с

Региональное МЧС предупреждает жителей Курской области о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу, 18 сентября.По прогнозу Курского Гидрометцентразавтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные, днем кратковременные дожди. Порывы ветра при этом будут достигать 15-18 м/с.Уже завтра от сегодняшнего летнего тепла не останется и следа. Синоптики прогнозируют всего +5 - +10ºС ночью и не более 10-15ºС тепла днем.На выходных немного потеплеет - до +19ºС, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС». Осадков не ожидается.