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Жительница Курской области, сжигая ботву, чуть не сожгла сарай соседки

Теперь её ждет штраф за нарушение правил пожарной безопасности

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Жительница Курской области, сжигая ботву, чуть не сожгла сарай соседки. ЧП произошло накануне вечером во Льгове. Горела стена хозяйственной постройки. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь  и не допустили распространения пламени.

В последствии выяснилось, что жительница Льгова после уборки урожая решила сжечь ботву. Делала она это вблизи сарая своей соседки – всего в 10 метрах. К сожалению, полностью проконтролировать процесс сжигания женщина не смогла, и пламя перекинулось на хозпостройку. В результате пожара огонь повредил кровлю и стену строения на общей площади 10 квадратных метров. Никто из людей, к счастью,  не пострадал.

Женщина свою вину признала, теперь её ждет штраф за нарушение правил пожарной безопасности, отметили в региональном МЧС. В ведомстве напомнили о размерах штрафов: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 30 тысяч, для юридических - от 200 до 400 тысяч рублей.
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