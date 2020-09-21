Теперь её ждет штраф за нарушение правил пожарной безопасности

Жительница Курской области, сжигая ботву, чуть не сожгла сарай соседки. ЧП произошло накануне вечером во Льгове. Горела стена хозяйственной постройки. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь и не допустили распространения пламени.





В последствии выяснилось, что жительница Льгова после уборки урожая решила сжечь ботву. Делала она это вблизи сарая своей соседки – всего в 10 метрах. К сожалению, полностью проконтролировать процесс сжигания женщина не смогла, и пламя перекинулось на хозпостройку. В результате пожара огонь повредил кровлю и стену строения на общей площади 10 квадратных метров. Никто из людей, к счастью, не пострадал.





Женщина свою вину признала, теперь её ждет штраф за нарушение правил пожарной безопасности, отметили в региональном МЧС. В ведомстве напомнили о размерах штрафов: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 30 тысяч, для юридических - от 200 до 400 тысяч рублей.