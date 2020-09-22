В Курской области во второй раз прошли соревнования по триатлону «Спринт»

ТАКТ".На минувших выходных в Курчатове состоялось соревнование по триатлону «Спринт», которое собрало участников из разных городов России. Курянам и гостям области предстояло пройти водную дистанцию, велогонку и пробежать 5 км. Участие в соревнованиях принял и губернатор Курской области Роман Старовойт, передает телеканал "
Свыше 100 человек приехали в город атомщиков, чтобы выйти на дистанцию. Для кого-то это был одиночный спринт, а кто-то участвовал вместе с командой и проходил один или два этапа. Утро выдалось пасмурным, но это всё равно не пошатнуло боевой дух тех, кто прибыл сюда бить рекорды. Виктория Рачина со своей командой участвует в триатлоне уже второй раз. Ее этап – велопробег.
– Мы выступаем за беговой клуб «Гермес». Также лично я участвую за свою страйкбольную команду «Авангард» в велосипедном этапе на дистанции 20 километров. В этом году я хочу улучшить результат. Раньше я проезжала эту дистанцию за 55 минут, теперь хочу проехать за 40.
Кто-то поставил себе цель пройти весь триатлон. Евгений Бабенков участвует в таком мероприятии впервые, и начало, как всегда, волнительно.
– Это для меня увлечение. Просто хобби. Я в основном занимаюсь пауэрлифтингом, тяжелым видом спорта. И последнее время я увлекся именно плаванием, бегом, велосипедом. Поэтому решил поучаствовать. Мне нравится бегать, мне нравится плавать, мне нравится крутить педали на велосипеде. Я буду участвовать в спринте, там все три дисциплины.
Глава региона Роман Старовойт выступал в составе команды администрации Курской области. Он представил свою команду в велосипедной гонке. Перед началом соревнований губернатор отметил, что продолжается работа над проектом по благоустройству набережной города.
Роман Старовой, губернатор Курской области:
«Вспоминаю свой первый старт в триатлоне. Это было ровно три года назад. Воткинск, Удмуртия. Погода была еще холоднее, была большая волна и температура воды была низкая. Впервые Курская область узнала об этом виде спорта и принимала соревнования год назад здесь, на этом же месте. Очевидно, что Курчатов по логистике и инфраструктуре готов принимать соревнования по триатлону высочайшего уровня. И дорогие друзья, я хочу сказать, что совсем скоро будет открыт проект «Теплый берег» – набережная, которая будет еще лучше готова для соревнований по триатлону. Мы рассчитываем, что такие соревнования станут для нас традиционными.»
Соревнование проходило на набережной города. Участникам предстояло проплыть 750 метров по Курчатовскому водохранилищу, проехать на велосипеде 20 км и бежать вдоль набережной 5 км.
Алексей Спиридонов, председатель Комитета по ФК и спорту Курской области:
«Мы плывем, едем и бежим. Это дистанция спринт, одна из самых коротких: есть супер-спринт, есть спринт, есть олимпийка и так далее. Сегодня участников более 100 человек. Ну погода немного неподходящая, неделю назад было бы лучше. Но вода сегодня теплая, 24 градуса.»
Сергей Лаврик из Воронежа принимал участие в третьем этапе. Спорт для него – увлечение, но участие в соревнованиях такого уровня он принимает уже не в первый раз.
– Трасса была нетяжелая, в принципе. Мы думали, что будет холодно из-за ветра, но вода у вас оказалась теплая, и всё классно. Проехали первые, проплыли первые и пробежали первые.
Победителем командного первенства стала команда из Воронежа. Другая воронежская команда заняла третье место. Вторыми пришли участники из Курской области.
В Курской области во второй раз прошли соревнования по триатлону «Спринт»
Участие в соревнованиях принял и губернатор Курской области Роман Старовойт