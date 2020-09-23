Избавить Курск от вони с очистных поможет специальный генератор
Предприятие каждый день будет превращать 600 тонн ила и сырого осадка в биогаз, а генератор - в электроэнергию
Завершить реконструкцию очистных планируется в декабре 2021 года - на два года раньше намеченного.
"Скоро ужасный запах с очистных сооружений останется в прошлом", - пообещал Роман Старовойт. В этом поможет компания «ЭнергоПарк», которая строит комплекс по переработке сырого осадка и избыточного ила. Биологический запуск запланирован на конец октября. Это безотходное, абсолютно чистое экологическое производство, которое полностью избавит район от вони, поясняет глава региона.
Комплекс состоит из 4 ферментаторов: 2-х приемных резервуаров и 2-х резервуаров для жидкого фильтрата, объединенных в одно сооружение. Новое предприятие каждый день будет превращать 600 тонн ила и сырого осадка в биогаз. С помощью специального генератора биогаз превратят в электроэнергию, которую будут поставлять очистным сооружениям по сниженному тарифу. Также это позволит снизить на 70% выброс вредных веществ.