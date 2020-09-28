  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске заработали «горячие линии» по вопросам военного призыва

Полезные номера телефонов и ссылки
В Курске заработали «горячие линии» по вопросам военного призыва

Читайте также

С 1 октября в стране стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В связи с этим в военном комиссариате Курска заработали «горячие линии» по вопросам призыва. Куряне могут задать вопросы по телефонам 8 (4712) 70-07-46; 70-07-63; 70-07-62 и 70-07-51 ежедневно с 9 утра до 6 вечера.

Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или к начальнику организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа – 8-812-494-25-70. 

Также консультационную помощь призывникам оказать и в военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.

Помимо этого, в 56-й военной прокуратуре Курского гарнизона организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу. Обратиться можно по телефонам (4712) 52-97-10 и 52-96-11. 

Также по вопросам призыва куряне могут обратиться и в 56-й военный следственный отдел по телефонам (4712) 54-83-20 и 58-47-94.

Кроме того, уже несколько лет успешно работает интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по Западному военному округу. Будущие призывники и их родители могут задать любой интересующий их вопрос онлайн.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Конец сентября в Курской области будет без дождей, но с сильным ветром

В Курске на заключительной в сезоне осенней ярмарке продолжат работать волонтеры

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году

В среду по Курской области будет передвигаться спасательная техника со спецсигналами

В Курской области могут вернуть транспортный налог для пожарных добровольцев

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске