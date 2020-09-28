В Курске заработали «горячие линии» по вопросам военного призыва
Полезные номера телефонов и ссылки
Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или к начальнику организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа – 8-812-494-25-70.
Также консультационную помощь призывникам оказать и в военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.
Помимо этого, в 56-й военной прокуратуре Курского гарнизона организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу. Обратиться можно по телефонам (4712) 52-97-10 и 52-96-11.
Также по вопросам призыва куряне могут обратиться и в 56-й военный следственный отдел по телефонам (4712) 54-83-20 и 58-47-94.
Кроме того, уже несколько лет успешно работает интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по Западному военному округу. Будущие призывники и их родители могут задать любой интересующий их вопрос онлайн.