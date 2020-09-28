В Курске на заключительной в сезоне осенней ярмарке продолжат работать волонтеры

Также покупателям предоставят тележки для продуктов, как в супермаркете

В субботу на шести площадках Курска прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» горожане развернулась торговля овощами, фруктами, мясом, молочной продукцией, зерном, сахаром и кулинарными изделиями. Участниками ярмарки стали аграрии из всех 28 районов области.Организаторы постарались обеспечить максимально комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей. В частности, покупатели могли использовать тележки, как в супермаркете. В этот раз это был лишь эксперимент, но горожане его оценили, поэтому в следующий раз количество тележек увеличат. Востребованными были и волонтёры. Они помогали пожилым покупателям донести продукты. Добровольцев тоже оказалось недостаточно. В следующей ярмарке, которая пройдет в конце октября, также примут участие волонтеры.Заключительная в этом сезоне плодоовощная ярмарка пройдёт 24 октября на тех же площадках.