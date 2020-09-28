  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на заключительной в сезоне осенней ярмарке продолжат работать волонтеры

Также покупателям предоставят тележки для продуктов, как в супермаркете
В Курске на заключительной в сезоне осенней ярмарке продолжат работать волонтеры

Читайте также

В субботу на шести площадках Курска прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» горожане развернулась торговля овощами, фруктами, мясом, молочной продукцией, зерном, сахаром и кулинарными изделиями. Участниками ярмарки стали аграрии из всех 28 районов области. 

Организаторы постарались обеспечить максимально комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей. В частности, покупатели могли использовать тележки, как в супермаркете. В этот раз это был лишь эксперимент, но горожане его оценили, поэтому в следующий раз количество тележек увеличат. Востребованными были и волонтёры. Они помогали пожилым покупателям донести продукты. Добровольцев тоже оказалось недостаточно. В следующей ярмарке, которая пройдет в конце октября, также примут участие волонтеры.  
 
Заключительная в этом сезоне плодоовощная ярмарка пройдёт 24 октября на тех же площадках.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Конец сентября в Курской области будет без дождей, но с сильным ветром

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году

В среду по Курской области будет передвигаться спасательная техника со спецсигналами

В Курской области могут вернуть транспортный налог для пожарных добровольцев

В Курске 16-летний мотоциклист госпитализирован после падения на дороге

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске