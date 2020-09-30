Курские власти хотят запретить продажу алкоголя после 8 вечера

Соответствующее предложение региональная администрация направлена на обсуждение в облдуму

В Курской области могут запретить продажу алкоголя после 8 вечера. Соответствующее предложение региональная администрация направлена на обсуждение в облдуму. По словам губернатора Курская область за два года потеряла пять позиций в рейтинге приверженности здоровому образу жизни - с 25-го места переместилась на 30-е. И все это из-за одного показателя - употребления алкоголя на душу населения, отмечает Роман Старовойт.Его заместитель Андрей Белостоцкий уверен, что действенной мерой станет запрет продажи алкоголя после 20 часов. Напомним, сейчас торговля алкоголем у нас запрещена после 22 часов.