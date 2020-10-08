В Курске за нарушение масочного режима оштрафовали магазины, аптеку и перевозчиков

Власти продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественных местах

В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественных местах. Под пристальным вниманием властей торговые центры, магазины и общественный транспорт. Как рассказала председатель комитета экономического развития Светлана Михайлова, во время таких рейдов обследовано около 60 предприятий. В итоге выявлено три нарушителя: это аптека «Здравница», магазины «Русский аппетит» и «Освежающие напитки». На них составили протоколы об административном правонарушении.На сотрудников транспортных предприятий составлено 32 протокола, 9 уже направлены в суд, по четырем вынесены предупреждения перевозчикам.Отмечается, что водители ежедневно проходят медосмотр. Помимо стандартных процедур, включающих измерение давления, общий осмотр и другие показатели, им перед рейсом проверяют температуру. В салонах пассажирского транспорта специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают поверхности, с которыми часто контактируют пассажиры: поручни, стекла и сиденья.В мэрии напоминают, что правила для всех одинаковы и за нарушение масочного режима грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам от 100 до 300 тысяч. А при повторном нарушении — от 500 тысяч до миллиона или приостановление деятельности на три месяца.