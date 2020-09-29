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В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

На минувших выходных было обследовано более 50 точек предприятий потребительской сферы, составлено три протокола 
В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

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В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Представители городской администрации и управления ГО и ЧС регулярно посещают торговые центры и проверяют, как горожане соблюдают режим повышенной готовности. 

На минувших выходных было обследовано более 50 точек предприятий потребительской сферы, в результате составлено три протокола об административном нарушении. 

Власти напоминают, что на территории предприятий торговли необходимо носить средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это касается и обслуживающего персонала, и посетителей. 
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