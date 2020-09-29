В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
На минувших выходных было обследовано более 50 точек предприятий потребительской сферы, составлено три протокола
На минувших выходных было обследовано более 50 точек предприятий потребительской сферы, в результате составлено три протокола об административном нарушении.
Власти напоминают, что на территории предприятий торговли необходимо носить средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это касается и обслуживающего персонала, и посетителей.