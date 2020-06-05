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Лента новостей / В регионе

В Курске прошёл рейд по соблюдению «масочного режима»

Чиновники и инспекторы ГИБДД выявляли нарушителей в общественном транспорте

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В Курске прошёл рейд по соблюдению «масочного режима». Сотрудники отдела регионального госнадзора комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, представители ГИБДД и городского департамента пассажирского транспорта выявляли нарушителей в общественном транспорте. Как отмечается, водители вправе требовать соблюдения мер безопасности и не пускать в салон пассажиров без масок.
 
В мэрии подчеркивают, такие рейды не преследует цель наказать всех нарушителей «масочного режима», а направлены на предостережение от пренебрежительного отношения к эпидемии. 

Так, в Курске регулярно осуществляется контроль за соблюдением водителями общественного транспорта «масочного режима». С 14 мая составлено 26 протоколов об административном правонарушении в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки.
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