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Курянин нашел чужую кредитку и накупил мясных деликатесов

Теперь ему грозит шестилетний тюремный срок
Курянин нашел чужую кредитку и накупил мясных деликатесов

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В полицию обратился 34-летний житель Курска, который заявил, что с его утерянной банковской карты пропало более 5 тысяч рублей. 

Кредитка с возможностью бесконтактной оплаты, по его словам, случайно выпала из кармана на улице. Через некоторое время её кто-то нашёл и на телефон курянина стали приходить уведомления о совершаемых покупках. 
Снять деньги, не зная ПИН-кода было невозможно, поэтому, нашедший карту человек решил с её помощью расплатиться в продуктовом магазине. Все пять операций злоумышленник произвёл в одном и том же магазине, покупая мясные деликатесы. Он остановился только, когда деньги на счёте закончились. 

Полицейские нашли присовившего кредитку мужчину. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. За кражу (именно так квалифицируются его действия по закону) горожанину грозит шестилетний тюремный срок.

      
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