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Курские полицейские получили новые автомобили

Сегодня на Красной площади состоялось торжественное вручение  ключей от новых служебных автомобилей службам и подразделениям органов внутренних дел Курской области

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Сегодня на Красной площади состоялось торжественное вручение  ключей от новых служебных автомобилей службам и подразделениям органов внутренних дел Курской области. Губернатор Роман Старовойт поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел  с профессиональным праздником и лично передал ключи от 71 автомобиля, поставленных Министерством внутренних дел РФ.
Подразделения ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области пополнили автопарк шестью иномарками «Шкода» с повышенными динамическими характеристиками. Как отметил губернатор Роман Старовойт, поставка этих автомобилей стала возможна благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участковым уполномоченным полиции и сотрудникам уголовного розыска передали 13 автомобилей «Лада-Веста»,11 автомобилей «Лада-Гранта», 41 автомобиль повышенной проходимости «Нива» и «УАЗ-Патриот».
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