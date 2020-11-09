Курские полицейские получили новые автомобили

Сегодня на Красной площади состоялось торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей службам и подразделениям органов внутренних дел Курской области

Сегодня на Красной площади состоялось торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей службам и подразделениям органов внутренних дел Курской области. Губернатор Роман Старовойт поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и лично передал ключи от 71 автомобиля, поставленных Министерством внутренних дел РФ.Подразделения ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области пополнили автопарк шестью иномарками «Шкода» с повышенными динамическими характеристиками. Как отметил губернатор Роман Старовойт, поставка этих автомобилей стала возможна благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участковым уполномоченным полиции и сотрудникам уголовного розыска передали 13 автомобилей «Лада-Веста»,11 автомобилей «Лада-Гранта», 41 автомобиль повышенной проходимости «Нива» и «УАЗ-Патриот».