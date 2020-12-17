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Курский губернатор ввел дополнительные ковидные ограничения

Ограничивается работа фуд-кортов, утренники в школах и детских садах пройдут в урезанном формате
Курский губернатор ввел дополнительные ковидные ограничения

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Роман Старовойт ввел дополнительные ковидные ограничения в Курской области. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях: 

- с 25 декабря по 10 января фуд-корты в торговых центрах будут работать только на выдачу заказов,
- в детских садах и школах проведение новогодних утренников допускается только в изолированных группах и классах, родителей и аниматоров на мероприятия не пустят,
- в досуговых центрах детские развлекательные мероприятия отменяются вовсе. 

"Темпы заболеваемости пока не снижаются — расслабляться мы не можем", - подчеркивается в сообщении.

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