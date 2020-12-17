Курский губернатор ввел дополнительные ковидные ограничения
Ограничивается работа фуд-кортов, утренники в школах и детских садах пройдут в урезанном формате
- с 25 декабря по 10 января фуд-корты в торговых центрах будут работать только на выдачу заказов,
- в детских садах и школах проведение новогодних утренников допускается только в изолированных группах и классах, родителей и аниматоров на мероприятия не пустят,
- в досуговых центрах детские развлекательные мероприятия отменяются вовсе.
"Темпы заболеваемости пока не снижаются — расслабляться мы не можем", - подчеркивается в сообщении.