Муниципальная служба».Мэрия Курска объявила о начале проведения конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров города. Прием документов продолжится до 5 февраля. Перечень должностей для конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров города Курска размещен на официальном сайте горадминистрации в разделе «
Конкурсный отбор пройдет в два этапа:
- заочный отбор на соответствие поступивших документов, предъявляемым требованиям;
- очный отбор - тестирование и индивидуальное собеседование.
Документы нуобходимо предоставить в комитет внутренней политики кадров городской администрации в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.1. Уточняющие вопросы можно задать по телефону +7 (4712) 55-47-70.
Подробный перечень необходимых для предоставления документов и требований к кандидату опубликован на официальном сайте мэрии.
Мэрия отбирает кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска
Документы принимают до 5 февраля