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Лента новостей / Происшествия

В Курске ВАЗы сбили двух женщин

Одна из них шла по «зебре», другая - в неположенном месте

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20 января в Курске под машины попали два пешехода. Это женщины 42-х и 30-ти лет. 

Так, одна авария случилась около часа дня напротив дома №5 по улице Краснополянской. 63-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны улицы Парковой в направлении улицы Черняховского и сбил 42-летнюю курянку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. 

Другое ДТП произошло около пяти часов вечера напротив дома №17 по улице Заводской. 69-летний водитель Ваза-21074 ехал со стороны улицы Сумской в направлении улицы Ольшанского и задавил 30-летнюю горожанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. 

В результате этих происшествий обе женщины получили различные травмы.
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