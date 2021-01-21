В Курске ВАЗы сбили двух женщин

Одна из них шла по «зебре», другая - в неположенном месте

20 января в Курске под машины попали два пешехода. Это женщины 42-х и 30-ти лет.Так, одна авария случилась около часа дня напротив дома №5 по улице Краснополянской. 63-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны улицы Парковой в направлении улицы Черняховского и сбил 42-летнюю курянку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины.Другое ДТП произошло около пяти часов вечера напротив дома №17 по улице Заводской. 69-летний водитель Ваза-21074 ехал со стороны улицы Сумской в направлении улицы Ольшанского и задавил 30-летнюю горожанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.В результате этих происшествий обе женщины получили различные травмы.