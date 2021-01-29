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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе часть Курска снова останется без света

Больше всего отключения затронут Сеймский округ Курска
На следующей неделе часть Курска снова останется без света

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На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим курянам снова придется какое-то время провести без света. Отключать электроэнергию будут по следующим улицам города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 1 по 5 февраля с 9-30 до 15-00: 

Добролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6, Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная

С 1 по 5 февраля с 9-00 до 16-00: 

1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87В

С 1 по 5 февраля с 9-30 до 16-30: 

Энергетиков 38-50, Новогаражная 52-62, Фабричная 71, 2-я Степная, 2-6-й Степные переулки, 2-4 Кислинские, Малиновая 21-53, 22-56, Овечкина 80Д-106А, 55-83, Бочарова 43-65, 52-58, Литовская 35-55, 5-й Даньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-й Даньшенский переулок 3-11, 2-14, 7-й Даньшенский переулок 1-11, 2-10
 
С 1 по 5 февраля с 13-30 до 16-30: 

Пигорева 12-20, 13-21, Сумская 22-34, Ольханского 21 б, Дейнеки 4-6 

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
 
С 2 по 5 февраля с 13-00 до 16-00: 

ул. Радищева 50; 52; 48, ул. Ватутина 19; 21, переулок Южный 4-16; 1-19, ул. 1-я Пушкарная 28-42

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 1 по 5 февраля с 9-00 до 16-00: 

Малых 16-42, Раздельная 53-59

Телефон для справок: 26-32-10

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