На следующей неделе часть Курска снова останется без света

Больше всего отключения затронут Сеймский округ Курска

На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим курянам снова придется какое-то время провести без света. Отключать электроэнергию будут по следующим улицам города:Добролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6, Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87ВЭнергетиков 38-50, Новогаражная 52-62, Фабричная 71, 2-я Степная, 2-6-й Степные переулки, 2-4 Кислинские, Малиновая 21-53, 22-56, Овечкина 80Д-106А, 55-83, Бочарова 43-65, 52-58, Литовская 35-55, 5-й Даньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-й Даньшенский переулок 3-11, 2-14, 7-й Даньшенский переулок 1-11, 2-10Пигорева 12-20, 13-21, Сумская 22-34, Ольханского 21 б, Дейнеки 4-6ул. Радищева 50; 52; 48, ул. Ватутина 19; 21, переулок Южный 4-16; 1-19, ул. 1-я Пушкарная 28-42Малых 16-42, Раздельная 53-59