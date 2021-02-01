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Курские спасатели начали подготовку к паводку

Спасатели уже начали проводить рейды, в ближайшее время составят прогноз развития весеннего половодья
Курские спасатели начали подготовку к паводку

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В Курской области началась подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. В ближайшее время МЧС составит прогноз развития весеннего половодья. Во всех районах по этому вопросу пройдут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В готовность к пропуску паводковых вод приведут гидротехнические сооружения. В случае осложнения обстановки планируется воздушная разведка с применением беспилотников. Региональный Центр управления в кризисных ситуациях будет проводить непрерывный мониторинг состояния уровня паводковых вод.

За курянами, находящимися на водоемах, проследят инспекторы ГИМС. В феврале в области пройдет тренировка по безопасному пропуску паводковых вод, в рамках которых состоится смотр сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводка.

Сотрудники администрации и представители Главного управления ГО и ЧС по Курску уже начали проводить рейды участков возможного подтопления и участков водоотводных каналов. На прошлой неделе они выехали по обращениям жителей частного сектора в Сеймском и Центральном округах. С жителями провели беседы, разъяснили порядок действий при подтоплении домов. 

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