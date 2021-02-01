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Курская Госавтоинспекция просит водителей не оставлять свой транспорт на проезжей части

Чтобы не мешать работе снегоуборочной техники

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Курская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дороге в связи с погодными условиями.

Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта. Госавтоинспекция убедительно обращается к автолюбителям не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Чтобы избежать неприятного опыта, осуществляйте парковку в строго установленных местах. Кроме того, паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП. 

При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. 

Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, - посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику. 
При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. 
 
У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации в непогоду, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспортных средств, рискуя замёрзнуть. В условиях холодов инспекторы ДПС помогут участникам дорожного движения на загородных трассах. 

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут вызвать техническую службу или эвакуатор. 
 
Телефон дежурной части УМВД России по Курской области - 02, с мобильного- 102; телефоны дежурной части областной Госавтоинспекции 36-70-01 и 36-70-02.
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