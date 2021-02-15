«Тинькофф» планирует запустить собственную «Кассу» и Tinkoff Pay

пишет VTimes.По некоторым показателям наша страна обгоняет даже более развитые страны Европы. Сегодня 37% всех платежей, совершаемых при покупке товаров, оплачиваются именно бесконтактным способом. Применение Pay систем в интернет – торговле позволяет сделать опыт использования ресурсом совершенно безопасным. У клиента не возникает необходимости каждый раз вводить данные карты и дожидаться смс-аутентификации. Оплата происходит в один клик,
Рост популярности бесконтактных платежей объясняется их полной безопасностью. При регистрации банковской карты в платежной системе, создается токен. При платеже через терминал со смартфона отправляются данные не о банковской карте или о ее держателе, а только данные о токене, который был создан, таким образом, перехват этой информации для злоумышленника теряет всяческий смысл.
Сегодня в России успешно работают несколько Pay систем, самая популярная из них это Apple pay, после нее по популярности идут Android Pay и Google pay. Эти системы применяются не только при бесконтактных офлайн платежах с помощью смартфона, но и при онлайн платежах, при покупке в интернет магазинах. Зачем же банку создавать собственную платежную систему при наличии таких эффективных инструментов?
За каждый платеж с помощью Apple pay, совершаемый держателем карты Тинькофф, зарегистрированной в платежной системе, банк платит комиссию, которая может доходить до 0,12% от суммы платежа. А ежегодно за каждую карту банка, зарегистрированную в системе Apple pay, Тинькофф отправляет в Купертино по 45 рублей.
Разработка собственной платежной системы позволит не только существенно сэкономить на комиссии, но и заработать дополнительные средства.
Запуск Тинькофф «Касса» ориентирован, прежде всего, на представителей малого бизнеса, для которых применении традиционных систем приема платежей является менее оптимальным и более дорогим. Комиссия для торговцев за интернет-эквайринг составляют до 4% и если новый игрок предложит свое решение и немного снизит комиссию, это позволит привлечь клиентов.
Комплексное применение обоих инструментов позволит компаниям сосредоточить потребителя в рамках одной эко-системы, не размывая его внимание на взаимодействие со сторонними сервисами и организациями, что, в свою очередь, неминуемо благоприятно скажется на продвижении новых сервисов как клиента, так и держателя одной эко-системы.
«Тинькофф» планирует запустить собственную «Кассу» и Tinkoff Pay
Популярность бесконтактных платежей в России неуклонно растет.