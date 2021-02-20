150 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

67 из них - в Курске

150 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 67 из них - в Курске. Выписано 155 пациентов.

Жертвами коронавируса стали еще три человека, самому молодому из них было 29 лет.





Как отмечают в Роспотребнадзоре, темпы заболеваемости ковидом в Курской области снижаются. А вот основными причинами печальной статистики специалисты называют позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертония.





В целом по России за сутки подтверждено менее 13 тысяч новых диагнозов.