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С субподрядчиком на стройплощадке инфекционного корпуса в Курске расторгли договор

Причина - невыплата зарплаты строителям
С субподрядчиком на стройплощадке инфекционного корпуса в Курске расторгли договор

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С субподрядчиком на строительной площадке инфекционного корпуса в Курске расторгли договор. Причина - задержки зарплаты строителям. 

Строительство инфекционного корпуса областной больницы ведется по госконтракту, заключенному с ООО «Строительный Холдинг Тезис». Это генеральная подрядная организация, которая привлекла для проведения части работ ООО «Мирастрой Компани»: по устройству фундаментной плиты и армированию стен техподполья. Именно «Мирастрой» скопил долг по заработной плате привлечённым специалистам. Для урегулирования ситуации генподрядчик неоднократно проводил собрания с участием руководства и работников ООО «Мирастроя», однако результатов это не дало. В итоге договор решено расторгнуть.

По информации ООО «Строительный Холдинг Тезис», договор субподряда с ООО «Мирастрой Компани» расторгнут 4 марта. При этом финансовые обязательства генподрядной организации выполнены в полном объеме. Согласно российскому законодательству, вопрос взыскания задолженности по заработной плате с ООО «Мирастрой Компани» может быть рассмотрен в судебном и внесудебном порядке.
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