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На пожаре в Курской области погиб мужчина

ЧП произошло сегодня ночью в селе Любимовка Кореневского района

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На пожаре в Курской области погиб мужчина. ЧП произошло сегодня ночью в селе Любимовка Кореневского района Курской области, сообщает региональное МЧС.

Звонок в службу спасения поступил в 3:30, на место выехали все экстренные службы. Горел деревянный жилой дом. Пожарные справились с пламенем за несколько минут, но огонь повредил почти весь дом: сгорела и обрушилась кровля и деревянное потолочное перекрытие на всей площади. На пепелище спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. 

Причины пожара устанавливаются.
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