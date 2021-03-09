ЧП произошло сегодня ночью в селе Любимовка Кореневского района

На пожаре в Курской области погиб мужчина. ЧП произошло сегодня ночью в селе Любимовка Кореневского района Курской области, сообщает региональное МЧС.





Звонок в службу спасения поступил в 3:30, на место выехали все экстренные службы. Горел деревянный жилой дом. Пожарные справились с пламенем за несколько минут, но огонь повредил почти весь дом: сгорела и обрушилась кровля и деревянное потолочное перекрытие на всей площади. На пепелище спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины.





Причины пожара устанавливаются.