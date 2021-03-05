В столкновении ВАЗа и "Рено" под Курском погибли люди

ДТП случилось на автодороге "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе

Сегодня около часа дня на 13 км автодороги "Дьяконово-Суджа" в Большесолдатском районе произошла авария, в которой погибли люди.По предварительным данным ГИБДД, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109 под управлением 40-летнего водителя и автомобиля "Рено Логан", за рулем которого был 72-летний автомобилист. В результате ДТП водитель ВАЗа и 67-летняя пассажирка "Рено" скончались на месте, водитель иномарки с травмами госпитализирован.Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.