LIVE24 представители кредитной организации.Тинькофф банк встроил своего голосового помощника Олега в социальную сеть ClubHouse. Это первый случай интеграции ассистента в эту соцсеть, сообщили
Олег будет функционировать в ClubHouse в качестве полноценного пользователя. Он предоставит дополнительные возможности для общения с пользователями социальной сети и модерирования дискуссий. Все благодаря навыкам распознавания и синтеза речи в режиме реального времени (технологии Tinkoff VoiceKit).
К примеру, голосовой помощник будет заходить в комнаты, слушать, как выступают спикеры, расшифровывать речь в режиме реального времени и вести текстовые трансляции в своем Telegram-канале, который называется «Олег в Клабхаузе». Также он будет выступать в роли модератора комнат в ClubHouse, озвучивать вопросы спикеров, напоминать о регламенте, времени и т. д.
Свою первую трансляцию с текстовой расшифровкой Олег провел из комнаты Тинькофф Инвестиций 11 марта. В ней транслировался конференц-звонок топ-менеджеров группы Тинькофф. В комнате обсуждали финансовые результаты и рекордную прибыль группы за прошлый год.
Директор по технологиям искусственного интеллекта Тинькофф Павел Калайдин заявил, что на данном этапе команда разработчиков Олега экспериментирует с разными пользовательскими сценариями в ClubHouse, в которых технологии банка могут оказаться полезными спикерам и интересными слушателям.
Голосовой помощник работает на технологиях распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit. Ее разрабатывали в Тинькофф банке в течение последних нескольких лет в рамках стратегии AI First.
Голосовой ассистент Тинькофф банка Олег появился в ClubHouse
Он будет полезен спикерам и слушателям.