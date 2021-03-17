  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Доме Советов произошли кадровые перестановки

Первым заместителем губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов

Читайте также

Первым заместителем губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. Как отмечает пресс-служба региональной администрации, направления, которые он курировал в должности заместителя, остаются за ним в полном объеме. Кроме этого в ведение Алексея Смирнова передается и областной комитет транспорта и автодорог. 

Финансово-экономический блок в должности заместителя губернатора возглавит Ольга Родионова, которая ранее исполняла обязанности председателя комитета финансов. Временно исполняющим обязанности председателя комитета финансов  назначена Алла Сивцева, ранее занимавшая должность заместителя председателя этого комитета. 

Координировать работу комитета региональной безопасности поручено замгубернатора Юрию Князеву, он же в полном объеме будет курировать взаимодействие с силовыми структурами. Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области переходит в непосредственное подчинение губернатору.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют мокрый снег, туман и гололедицу

По данным Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме

Дом, который разрушается на глазах, не могут признать аварийным

Следственный комитет сообщил подробности убийства 8-летнего ребенка в Курской области

В этом году на Курской Коренской ярмарке организуют несколько парковок и бесплатные автобусы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске