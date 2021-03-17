В Доме Советов произошли кадровые перестановки

Первым заместителем губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов

Первым заместителем губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. Как отмечает пресс-служба региональной администрации, направления, которые он курировал в должности заместителя, остаются за ним в полном объеме. Кроме этого в ведение Алексея Смирнова передается и областной комитет транспорта и автодорог.





Финансово-экономический блок в должности заместителя губернатора возглавит Ольга Родионова, которая ранее исполняла обязанности председателя комитета финансов. Временно исполняющим обязанности председателя комитета финансов назначена Алла Сивцева, ранее занимавшая должность заместителя председателя этого комитета.





Координировать работу комитета региональной безопасности поручено замгубернатора Юрию Князеву, он же в полном объеме будет курировать взаимодействие с силовыми структурами. Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области переходит в непосредственное подчинение губернатору.