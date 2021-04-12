  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области за выходные зарегистрировано более 300 возгораний сухой травы и мусора

Пожарные работают практически без перерывов
В Курской области за выходные зарегистрировано более 300 возгораний сухой травы и мусора

Читайте также

В Курской области за минувшие выходные зарегистрировано более 300 сообщений о горении сухой травы и мусора, сообщает региональное МЧС. Пожарные работают практически без перерывов - выезжая утром по тревоге, огнеборцы возвращаются в часть только поздним вечером. На случаи горения травы и мусора активно привлекаются и добровольцы.

В одиннадцати случаях огонь перекинулся на хозяйственные постройки. За нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы 85 человек. Удалось выявить и поджигателей, которые стали виновниками уничтожения хозпостроек. Теперь помимо штрафа им придется возместить ущерб собственникам имущества.

Наибольшее количество выездов на тушение травы регистрируется в Курском, Суджанском, Железногорском, Солнцевском районах и в Курске. От огня, перекинувшегося с травы, в выходные дни сгорели постройки в Дмитриевском, Золотухинском, Курском Поныровском и Глушковском районах. В спасательном ведомстве отмечают, что практически во всех случаях установлены виновники, на которых составлены административные протоколы. В Курске огнеборцы 34 раза выезжали для тушения возгораний сухой травы и мусора. Так, в районе улиц Триумфальной и Карла Маркса трава горела на площади 1000 м.кв. Дважды за воскресенье пожарные тушили сухую траву на улице Понизовка - общая площадь возгораний составила 5000 м.кв. На улице Орловской выгорело порядка 1 гектара сухостоя.

Также в МЧС напоминают, что тушение ландшафтных пожаров осложняется тем, что, как правило, они происходят в районах, куда спецтехнике проехать практически невозможно. Пожарные прокладывают магистральные линии или в пешком направляются к источнику огня. Спасатели просят курян не поджигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности на природе, а заодно напоминают о штрафах за несоблюдение правил:

 - для граждан - от 2 до 3 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч;

- для юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до 22°С тепла

Ребенок, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме

В Курске на Боевке повесили камеру, распознающую лица

В лесах Курской области сегодня официально начался пожароопасный сезон

Отопительный сезон в Курской области планируют завершить на этих выходных

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске