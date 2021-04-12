В Курской области за выходные зарегистрировано более 300 возгораний сухой травы и мусора

Пожарные работают практически без перерывов

В Курской области за минувшие выходные зарегистрировано более 300 сообщений о горении сухой травы и мусора, сообщает региональное МЧС. Пожарные работают практически без перерывов - выезжая утром по тревоге, огнеборцы возвращаются в часть только поздним вечером. На случаи горения травы и мусора активно привлекаются и добровольцы.В одиннадцати случаях огонь перекинулся на хозяйственные постройки. За нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы 85 человек. Удалось выявить и поджигателей, которые стали виновниками уничтожения хозпостроек. Теперь помимо штрафа им придется возместить ущерб собственникам имущества.Наибольшее количество выездов на тушение травы регистрируется в Курском, Суджанском, Железногорском, Солнцевском районах и в Курске. От огня, перекинувшегося с травы, в выходные дни сгорели постройки в Дмитриевском, Золотухинском, Курском Поныровском и Глушковском районах. В спасательном ведомстве отмечают, что практически во всех случаях установлены виновники, на которых составлены административные протоколы. В Курске огнеборцы 34 раза выезжали для тушения возгораний сухой травы и мусора. Так, в районе улиц Триумфальной и Карла Маркса трава горела на площади 1000 м.кв. Дважды за воскресенье пожарные тушили сухую траву на улице Понизовка - общая площадь возгораний составила 5000 м.кв. На улице Орловской выгорело порядка 1 гектара сухостоя.Также в МЧС напоминают, что тушение ландшафтных пожаров осложняется тем, что, как правило, они происходят в районах, куда спецтехнике проехать практически невозможно. Пожарные прокладывают магистральные линии или в пешком направляются к источнику огня. Спасатели просят курян не поджигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности на природе, а заодно напоминают о штрафах за несоблюдение правил:- для граждан - от 2 до 3 тысяч рублей;- для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч;- для юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.