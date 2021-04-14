Коронавирусные ограничения в Курской области продлят до 30 апреля

До конца августа планируется привить 270 тысяч курян

Без вакцинации не будет никаких летних отпусков - заявил сегодня на заседании оперштаба Роман Старовойт.«Если мы не привьемся, никто никуда не поедет», - сказал глава региона. При этом губернатор еще раз подчеркнул, что вакцинация добровольная и заставлять никого нельзя. Меж тем в очереди на вакцинацию сейчас состоит 3,5 тысячи человек. До конца августа планируется привить 270 тысяч курян, а для формирования коллективного иммунитета прививки должны сделать 538 тысяч жителей.Действующие ограничения продлили до 30 апреля. Роспотребнадзор также рекомендует работодателям переводить сотрудников в возрасте 60 лет и старше, и других работников на удаленную работу, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима.