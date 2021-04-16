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В Курске иностранный студент лишился денег, бронируя поездку через сервис поиска попутчиков

Молодой человек ввел по ссылке не только номер банковской карты, но и секретный код с обратной стороны
В Курске иностранный студент лишился денег, бронируя поездку через сервис поиска попутчиков

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За сутки трое жителей Курска обратились в городские отделы полиции с заявлениями по факту дистанционного мошенничества. Жертвы аферистов после разговора с ними лишились от 13 до 40 тысяч рублей.

Так, 25-летний иностранный студент лишился сбережений, бронируя поездку через сервис поиска попутчиков. Он оставил заявку на интернет-сайте. Практически сразу незнакомец перевел общение в мессенджер и выслал на телефон ссылку для оплаты заказа. Молодой человек заполнил все необходимые поля, введя не только номер банковской карты, но и секретный код с обратной стороны. После этого незнакомец убедил клиента, что деньги не зачислены на счет и попросил повторить перевод еще раз. Этот факт нисколько не смутил иностранца. Поверив словам афериста, парень лишился 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность подозреваемого и его местонахождение. 
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