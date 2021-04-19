АУДИОСАЛОН 19.04.2021

Альбом выпуска: Аквариум — Равноденствие (1988)

Год релиза: 1988

Лейбл: Мелодия (С60 26903 007)



В этом выпуске:

• Всегда ли профессиональная студия лучше подпольной

• Почему Аквариум начал распадаться ещё до обретения всесоюзной популярности

• Что получится, если рок-музыку запишет не разбирающийся в ней человек

...и многое другое



Сторона 1

01 Иван-чай

02 Великий дворник

03 Наблюдатель

04 Партизаны полной луны

05 Лебединая сталь

Сторона 2

06 Аделаида

07 Золото на голубом

08 Дерево

09 Очарованный тобой

10 Поколение дворников

Бонус-трек

11 Серые камни на зелёной траве

12 Мир, как мы его знали

13 Поезд в огне