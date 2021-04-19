АУДИОСАЛОН 19.04.2021

Альбом выпуска: Аквариум — Равноденствие (1988)
Год релиза: 1988
Лейбл: Мелодия (С60 26903 007)
В этом выпуске:
• Всегда ли профессиональная студия лучше подпольной
• Почему Аквариум начал распадаться ещё до обретения всесоюзной популярности
• Что получится, если рок-музыку запишет не разбирающийся в ней человек
...и многое другое
Сторона 1
01 Иван-чай
02 Великий дворник
03 Наблюдатель
04 Партизаны полной луны
05 Лебединая сталь
Сторона 2
06 Аделаида
07 Золото на голубом
08 Дерево
09 Очарованный тобой
10 Поколение дворников
Бонус-трек
11 Серые камни на зелёной траве
12 Мир, как мы его знали
13 Поезд в огне