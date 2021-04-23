На это потребуется около 4 миллиардов рублей

В Курской области ликвидируют 22 исторически сложившихся свалки. На это потребуется около 4 миллиардов рублей. Вопрос на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поднял председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.Органам местного управления на эти цели окажут помощь из областного бюджета. Для этого разрабатывается специальная региональная госпрограмма. В городах свалки планируют убрать в рамках нацпроекта "Экология".Уже разработана проектно-сметная документация по ликвидации подобного объекта в Курчатове в 2022-2023 годах, а также несанкционированных свалок во Льгове, Щиграх и Обояни в 2023 году.Константин Поляков попросил сенаторов рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий по ликвидации исторически сложившихся свалок, расположенных вне границ городов.