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В Курской области ликвидируют 22 исторически сложившихся свалки

На это потребуется около 4 миллиардов рублей
В Курской области ликвидируют 22 исторически сложившихся свалки

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В Курской области ликвидируют 22 исторически сложившихся свалки. На это потребуется около 4 миллиардов рублей. Вопрос на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поднял председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.  

Органам местного управления на эти цели окажут помощь из областного бюджета. Для этого разрабатывается специальная региональная госпрограмма. В городах свалки планируют убрать в рамках нацпроекта "Экология".
 
Уже разработана проектно-сметная документация по ликвидации подобного объекта в Курчатове в 2022-2023 годах, а также несанкционированных свалок во Льгове, Щиграх и Обояни в 2023 году. 

Константин Поляков попросил сенаторов рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий по ликвидации исторически сложившихся свалок, расположенных вне границ городов.

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