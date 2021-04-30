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В первые выходные мая в Курской области прогнозируют дожди и грозы

Но будет тепло - воздух прогреется до +20°С

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Первые выходные мая в Курской области будут дождливыми, но теплыми. 

По прогнозам синоптиков, 1 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем местами также вероятны небольшие дожди. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Грядущей ночью температура воздуха по области составит 7-12ºС тепла, днем воздух прогреется до 15-20°С.  

В Курске ночью будет чуть теплее: от 10ºС до 12ºС, днем термометры покажут 17-19°С со знаком "плюс". Ночью пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем существенных осадков не обещают. 

Пасхальное воскресенье, 2 мая тоже обещает быть теплым: ожидается от +15°С до +20°С. В понедельник, 3 мая синоптики снова пророчат дождь и до 19°С тепла.
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