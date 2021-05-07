На следующей неделе в двух округах Курска снова будут отключать электричество

С 11 по 14 мая запланировано проведение работ в электросетях

С 11 по 14 мая в Курске снова будут проводить плановые работы в электросетях. В связи с этим будут отключать электроэнергию по следующим улицам города:7-й Краснополянский пер; 3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16, Краснополянский проездН.Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26; Тракторная; 1-й Моковский переулок; поселок Аккумулятор 25,27,22,26,28, 31,32,11,29,30,33,1,2,3,4,5;Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; Гуторовская 104-114;3-я Гуторовская 17-23; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40;Сумская 37А/2, 37Б/1, 39, 37Г, 37Б/2.П.Коммуны 56, 56а,56б,56в12 мая 2021г. с 13-30 до 16-30:Клубная 1-25; 2-я Агрегатная 30-50, 37-41; 3-й Весенний проезд 2-18; 4-й Агрегатный переулок 1-19, 2-8; 6-й Агрегатный переулок 1-33, 2-28; 7-й Агрегатный переулок 1-25, 2-26; 1-я Агрегатная 37/1, 39/2, 43/1, 45/2.Повезло только жителям Центрального округа - там на следующей неделе отключений не запланировано.