На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать свет

В Центральном округе отключений не запланировано

На следующей неделе в Курске снова будут проводить плановые работы в электросетях, в связи с чем будут отключать электроэнергию. В Центральном округе отключений не запланировано, а самые масштабные намечены в Сеймском.Так, отключения света затронут следующие улицы города:4-й, 7-й Краснополянский пер; 3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16, Краснополянский проезд;Н.Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26;Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; Гуторовская 104-114;3-я Гуторовская 17-23; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40;Сумская 37А/2, 37Б/1, 39, 37Г, 37Б/2,Новоселовка 32-64, 17-37; Новоселовский переулок 2-16, 1-39;Маяковского 39;3-й Весенний проезд 2-20;4-й Агрегатный переулок 1-19, 2-10;2-я Агрегатная 31-41, 28-50;6-й Агрегатный переулок 2-28, 1-23;2-й Клубный переулок 1-11, 2-22;7-й Агрегатный переулок 1-25, 2-30;Клубная 3-25.