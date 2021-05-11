«Российская газета»: обманутых дольщиков в стране больше не будет
Как только в России появилось долевое строительство, появились и обманутые дольщики. Соблазнившись более выгодной покупкой квартиры «на стадии котлована», несостоявшиеся владельцы недвижимости часто оказывались владельцами бумажных договоров, а заветных квадратных метров им приходилось дожидаться годами. Характерно, что далеко не всегда имело место откровенное, умышленное мошенничество со стороны владельцев фирмы-застройщика. Чаще причиной появления замороженных строек и обманутых дольщиков были финансовые просчеты. Об этом в своей статье пишет «Российская газета».
«Есть три причины появления недостроев, — рассуждает председатель совета директоров девелоперской компании «Садовое кольцо» Сергей Колунов на страницах издания. — Первая — девелопер неправильно рассчитывал себестоимость проекта, кредитную нагрузку, не учитывал инвестиционные риски, в результате чего ему не хватало денег на достройку объекта. Вторая причина — девелопер вкладывал будущую прибыль в новые земельные участки, в развитие новых проектов. Но что-то не получалось, и денег на достройку не хватало. И третья — это неоптимальные расходы, неэффективные продажи. Проще говоря: построил дорого, а продал дешевле, чем диктовал рынок. И, как следствие, появлялись обманутые дольщики».
Власти России предпринимают усилия, чтобы искоренить эту тенденцию. К примеру, вносятся изменения в законы о строительстве, которые должны исключить появление обманутых дольщиков. С середины 2019 все девелоперы обязаны работать по системе эскроу-счетов.
— Введение эскроу-счетов — непростое и во многом компромиссное решение, — отмечает Сергей Колунов. — Игроки строительного рынка приняли его нелегко, ведь теперь они несут определенные финансовые потери. Однако это справедливая цена за то, чтобы в России больше не появлялось обманутых дольщиков.
Что касается помощи нынешним дольщикам, то здесь есть несколько направлений. В ряде регионов практикуется частно-государственное партнерство в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП). Эта программа заключается в следующем: девелоперская компания вкладывает в достройку проблемных проектов собственные средства, взамен региональные власти предоставляют ей различные преференции.
Сергей Колунов напомнил, что ГК «Садовое кольцо» участвует в подобном проекте в Уфе по приглашению руководства Республики Башкортостан. Благодаря новому инвестору долгожданное жилье получили уже 850 семей.