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За час плоггинг-забега куряне собрали 2,5 тонны мусора

В акции, которая прошла накануне на территории Поповского леса приняли участие 160 человек

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За час плоггинг-забега куряне собрали 2,5 тонны мусора. В акции, которая прошла накануне на территории Поповского леса приняли участие 160 человек. Это студенты автотехнического колледжа, Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Курского государственного техникума технологий и сервиса, школьники, а также представители Всероссийского детского центра «Орленок» и школы помощников вожатых.

Плоггинг — это бег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Этот плоггинг-забег проходил в рамках федеральной экологической акции #МойЭкодень и нацпроекта «Экология».
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