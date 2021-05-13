В акции, которая прошла накануне на территории Поповского леса приняли участие 160 человек

За час плоггинг-забега куряне собрали 2,5 тонны мусора. В акции, которая прошла накануне на территории Поповского леса приняли участие 160 человек. Это студенты автотехнического колледжа, Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Курского государственного техникума технологий и сервиса, школьники, а также представители Всероссийского детского центра «Орленок» и школы помощников вожатых.





Плоггинг — это бег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Этот плоггинг-забег проходил в рамках федеральной экологической акции #МойЭкодень и нацпроекта «Экология».