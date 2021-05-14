Туман, грозы и град прогнозируют в Курской области на выходных

Днем потеплеет до +28ºС

Туман, грозы и град ожидаются в Курской области на грядущих выходных.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 15 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но местами возможен туман. Днем же пройдут кратковременные дожди, местами с грозой и градом. При грозах порывы ветра будут достигать 16 м/с.Ночью температура воздуха составит 8-13ºС тепла, днем воздух прогреется до 20-25ºС.В воскресенье, 16 мая осадков не обещают. Днем потеплеет до +28ºС. Ночи тоже станут теплее - до +16°С.