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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 10 улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется сразу на 10 участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы Александра Невского,  Дубровинского, Маяковского, Красной Армии, Октябрьская, Сонина, Фрунзе и проспект Победы. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на проспекте Дружбы и улице Сумская (до Курской областной клинической больницы).
 
Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
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