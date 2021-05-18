Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 10 улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется сразу на 10 участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы Александра Невского, Дубровинского, Маяковского, Красной Армии, Октябрьская, Сонина, Фрунзе и проспект Победы. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на проспекте Дружбы и улице Сумская (до Курской областной клинической больницы).

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.